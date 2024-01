Halle (Saale)/DUR. - Kaufland schließt bis Anfang 2025 fünf Filialen in Deutschland. Vier davon liegen in Nordrhein-Westfalen, eine in Thüringen. Märkte in Sachsen-Anhalt sind nicht betroffen. Das teilte Kaufland auf Anfrage mit.

Bei den Filialen in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um die Standorte Bochum-Harpen, Dortmund-Mengede, Recklinghausen, Siegen-Fludersbach. Der betroffene Kaufland in Thüringen befindet sich in Greiz.

Die Märkte in Greiz, Bochum und Siegen machen 2024 dicht, die Filialen in Recklinghausen und Dortmund-Mengede 2025.

Kaufland: Filialen in Sachsen-Anhalt bleiben bestehen

"In diesen Filialen hat sich das Betriebsergebnis negativ entwickelt. Aufgrund dieser Entwicklung und der nicht vorhandenen Wirtschaftlichkeit beabsichtigt das Unternehmen daher, den geplanten Schritt der Schließungen zu gehen", sagte eine Kaufland-Sprecherin gegenüber dieser Zeitung.

Bereits im vergangenen Jahr habe das Unternehmen die betroffenen Betriebsräte sowie die Mitarbeiter über die geplanten Schließungen darüber informiert.

Real schließt Filialen in Sachsen-Anhalt

Zwar schließen in Sachsen-Anhalt keine Kaufland-Filialien, dafür aber Märkte der insolventen Supermarktkette Real. Betroffen sind unter anderem die Filialen in Halle, Querfurt, Wernigerode und Magdeburg.

Real hatte im November angekündigt, bis Ende 2024 die letzten 45 Märkte in Deutschland zu schließen. Weitere 18 Märkte gibt das Unternehmen nach eigenen Angaben an die Konkurrenz ab: 14 an Rewe, drei an Kaufland und einen an Edeka.