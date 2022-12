Personalabbau Karstadt schließt offenbar 90 Filialen - kommt nun das Aus für Magdeburg?

Die insolvente Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will offenbar mehr Filialen schließen als bisher geplant. Zudem droht weiterer Personalabbau in den übrigen Häusern. In Sachsen-Anhalt ist die Kette in Magdeburg und bis Jahresende in Halle vertreten. Was das Unternehmen zu den Plänen sagt.