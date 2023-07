Der Apothekenautomaten-Hersteller Gollmann hat in den vergangenen Jahren den Standort in Halle kräftig ausgebaut.

Halle/MZ - Die Ansiedlung des Chip-Konzerns Intel in Magdeburg ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte Sachsen-Anhalts. Politiker und Ökonomen warnen nun aber, dass das Großprojekt so viele Fördermittel bindet, dass kleine und mittlere Firmen dafür den Preis zahlen könnten. Sachsen-Anhalts SPD-Chef Andreas Schmidt sagte der MZ: „Die Intel-Investition darf nicht dazu führen, dass Investitionen von Mittelständlern nicht mehr gefördert werden.“ Genau diese Gefahr sehen er und der Wirtschaftsforscher Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut.