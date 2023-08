Tausende Jobs entstehen US-Konzern Intel sucht per Inserat Zulieferer-Betriebe für Magdeburger Chipfabrik

2024 soll Baustart in Magdeburg sein, ab 2027 will Intel dann Mikrochips der neuesten Generation produzieren. Und schon jetzt sucht der US-Konzern per Inserat Zuliefererbetriebe: Bewerbungen werden per Internet angenommen.