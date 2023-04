In den ersten drei Monaten 2023 verbucht Intel einen Verlust von 2,8 Milliarden US-Dollar. Wie Konzernchef Pat Gelsinger den US-Chiphersteller wieder erfolgreich machen will.

Aktuell produziert Intel in Europa bereits in Irland Chips. Der Standort soll erweitert werden.

Halle/MZ - Als in der vergangenen Woche Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) Pat Gelsinger am US-Firmensitz in Santa Clara besucht hat, war dies für den Intel-Chef vielleicht eine schöne Auszeit vom extrem schwierigen Alltagsgeschäft. Beide gaben sich vor der Kamera „High five“, um zu symbolisieren, dass die Milliarden-Investition in zwei Chipfabriken in Magdeburg nicht gefährdet ist.