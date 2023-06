„Größte ausländische Investition in der deutschen Geschichte“: Intel-Ansiedlung in Magdeburg ist dank üppiger staatlicher Förderung fix. Wie es jetzt weitergeht.

Intel investiert 30 Milliarden: Welche Zulieferer jetzt in Magdeburg noch erwartet werden

Magdeburg/MZ - Die Ansiedlung einer Chipproduktion von Intel in Magdeburg ist endlich unter Dach und Fach. Am Montag verständigten sich Intel-Chef Pat Gelsinger und Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Investition und die staatliche Förderung in Milliardenhöhe. „Das sind gute Nachrichten für Magdeburg, für Deutschland und für ganz Europa“, sagte Scholz.