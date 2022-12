Intel-Chipfabrik in Magdeburg verzögert sich: Kein Termin für Baustart mehr

Magdeburg/MZ - Als Intel-Chef Patrick Paul „Pat“ Gelsinger Mitte November in Magdeburg Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) getroffen hat, lächelten noch beide in die Kamera. Es wurde Freude darüber zum Ausdruck gebracht, dass der US-Konzern zwei riesige Chip-Fabriken vor den Toren der Landeshauptstadt errichten will. Einen offiziellen Pressetermin gab es aber nicht, Fragen zum Projektstand waren nicht erwünscht. Nun wird langsam klar, was wohl hinter verschlossenen Türen diskutiert wurde: Der geplante Baustart, den Intel selbst für das erste Halbjahr 2023 anvisiert hatte, verschiebt sich.