Die Gewerbesteuereinnahmen in Sachsen-Anhalt sind so hoch wie nie. Vielen Firmen gelingt es offenbar, bei steigenden Preisen die Profite zu erhöhen.

Inflationsgewinner: Viele Firmen in Sachsen-Anhalt machen mehr Gewinn

Hinter dem beleuchteten Tanklager ragen der Anlagen der Total-Energies-Raffinerie in Leuna in die Höhe.

Halle/MZ - Viele Kommunen in Sachsen-Anhalt dürfen sich freuen: Die Gewerbesteuern sprudeln kräftig: In den ersten drei Monaten des Jahres nahmen die Städte und Gemeinden 302,3 Millionen Euro ein, das waren 16,6 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Die Einnahmen seien damit „so hoch wie nie zuvor“.