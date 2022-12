Studie belegt: Viele Unternehmen nutzen Inflation zur Gewinnsteigerung

Laut Ifo-Studie steigern unter anderem Agrarfirmen und Restaurants mit Preisanhebungen ihre Gewinne. Was Gastronomen und Landwirte aus Sachsen-Anhalt dazu sagen.

Vor allem Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten im Schnitt um 20 Prozent teurer geworden.

Halle/MZ - In etlichen Gaststätten kostet der halbe Liter Bier inzwischen fast fünf Euro, der Liter Frisch-Milch im Supermarkt mehr als einen Euro und einige Handwerker berechnen allein für die Anfahrt 40 Euro. Viele Verbraucher zweifeln, ob die Preisanhebungen in den vergangenen Monaten mit gestiegenen Kosten zu rechtfertigen sind. Doch in die Bilanzen der Firmen kann kein Außenstehender schauen.