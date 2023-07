Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sachsen-Anhalt hat in den zurückliegenden fünf Jahren mehrere Dutzend Industrie-Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern verloren. Durch hohe Energiepreise und viel Bürokratie sieht die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Gefahr. „Eine nicht durchdachte Energiewende, die zu einer nicht überwundenen Energiekrise beigetragen hat, lastet schwer auf den Schultern der hiesigen Unternehmen“, sagte IHK-Präsident Steffen Keitel zuletzt. Durch hohe Kosten verlören Industriefirmen wichtige Marktanteile an Konkurrenten aus den USA und China, aber auch an innereuropäische Konkurrenten.