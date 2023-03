Wohnungsvorhaben in Sachsen-Anhalt reduzieren sich um die Hälfte. Der Branchenverband erwartet aber mehr Geschäft bei energetischen Sanierungen.

Es werden deutlich weniger neue Wohnungsbauprojekte in Angriff genommen.

Halle/MZ - Eine Art Käuferstreik am Wohnungsmarkt führt zu einem schweren Einbruch in der Bauindustrie Sachsen-Anhalts. „Im vergangenen Dezember hatten wir im Wohnungsbau in Sachsen-Anhalt im Auftragseingang einen Rückgang von knapp 30 Prozent“, sagt Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost, im MZ-Gespräch. Rechnet man die stark gestiegenen Baupreise bei den Aufträgen ein, hat sich laut Momberg die reale Auftragslage halbiert. „Das ist schon dramatisch.“