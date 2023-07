Die Wohnungsgesellschaft in Egeln hat einen Leerstand von 32 Prozent.

Egeln/MZ - Es ist die erste Pleite einer kommunalen Wohnungsgesellschaft in Sachsen-Anhalt: Die Umland Wohnungsbau aus Egeln (Salzlandkreis) hat bereits in der Vorwoche Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet.