Halle/MZ - Auf dem Fabrikdach der Halloren Schokoladen-Fabrik ist kein Quadratmeter mehr frei. „Wir haben an Solarmodulen installiert, was geht“, sagt Firmenchef Darren Ehlert. Die Paneele besitzen nach seinen Angaben eine Leistung von 800 Kilowatt in der Spitze. „Etwa ein Viertel unseres Jahresverbrauchs an Strom werden wir künftig selbst erzeugen“, sagt der Halloren-Geschäftsführer. Rund 750.000 Euro habe die Anlage gekostet.