Viele Winzer an Saale und Unstrut werden leere Weinkeller haben. Was die Betriebe dagegen tun und wie ihnen das Land Sachsen-Anhalt hilft.

Höhnstedt/MZ. - Franziska Zobel zückt den Zollstock und misst den Abstand zwischen den Rebreihen. Dann misst sie die Höhe der Reben. Beides muss in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Sie trägt die Daten in ihr Tablet ein. Dann schaut sich die Winzerin die einzelne Rebe genauer an, hebt das Blattwerk hoch und zählt. „Eins, zwei, drei. Nur drei Weintrauben hängen an dem Rebstock“, sagt sie und tippt es ein. Normalerweise seien es zehn bis 17 Weintrauben.