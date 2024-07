Halle/MZ. - Die Handwerkskammer Halle verzeichnete in den ersten fünf Monaten des Jahres bereits 586 neue Ausbildungsverträge im Handwerk – 41 mehr als im Vorjahreszeitraum. Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann spricht mit MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne darüber, warum Handwerker nicht so schnell durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden, welche Berufe Zulauf haben und wie mehr Azubis gewonnen werden sollen.

Herr Neumann, mehr Handwerksfirmen schließen Ausbildungsverträge ab. Ist das schon eine Trendumkehr?

Dirk Neumann: Wir hatten im letzten Jahr schon einen kleinen Zuwachs, der sich jetzt fortgesetzt hat. Von Trendumkehr würde ich aber nicht sprechen. Wir haben den negativen Trend zumindest gestoppt. Es ist eine kleine Bewegung nach vorn.

Was spricht in Zeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) für das Handwerk?

Das Handwerk wird durch KI niemals ganz ersetzt. Hochsensible Technik, die Handwerker einbauen, wird in vielen Fällen durch KI ergänzt. Das ist auch willkommen, es macht das Handwerk attraktiver. Doch es wird dabei bleiben, dass die Handarbeit verbunden mit den Augen und den anderen Sinnen eine besondere Qualität darstellt, die die Technik nicht übernehmen kann. Der KI-Roboter wird so bald keine Heizung einbauen, weil es sehr viele unterschiedliche Arbeitsschritte gibt.

Welche Gewerke legen in der Ausbildung zu, wo gibt es Rückgänge?

Wir haben unter anderem bei den Tischlern, Elektroinstallateuren, Metallbauern, Heizungsinstallateuren, im Kfz-Bereich deutliche Zuwächse. Rückläufig sind die Zahlen in den Baugewerken, das liegt aber vor allem an der schwierigen Auftragslage. Wir verzeichnen 50 Prozent weniger Baugenehmigungen. Doch das wird sich ändern. Es gibt jetzt schon einen großen Investitionsstau. Ich denke, die Ausbildungszahlen in der Bauwirtschaft werden bald wieder steigen. Große Sorgen bereiten mir die niedrigen Azubi-Zahlen bei traditionellen Handwerksberufen wie Bäcker und Fleischer. Vor allem die Arbeitszeiten bei Bäckern machen es schwer, Nachwuchs zu finden. Das ist sehr bedauerlich, weil perspektivisch noch mehr handwerkliche Bäckereien verloren gehen.

Dirk Neumann, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Halle. Foto: Handwerkerkammer Halle hwk

Reicht die Zahl der Auszubildenden, um das Beschäftigungsniveau zu halten?

Nein, wir verlieren im Kammerbezirk jedes Quartal etwa 500 Mitarbeiter in den Betrieben, also insgesamt etwa 2.000 Arbeitnehmer im Jahr. Das hängt natürlich auch mit dem Bevölkerungsrückgang in einigen Regionen zusammen. Doch die Geschwindigkeit des Rückgangs ist viel zu hoch. Von den Betrieben, die eine Nachfolge benötigen, finden nur ein Fünftel einen Nachfolger. Das ist viel zu wenig. Das ist keine gesunde Entwicklung.

Wo sollen die neuen Beschäftigten, die die Handwerker nicht in der Ausbildung haben, herkommen?

Vor allem aus dem Inland. Wir müssen die aktuell hohe Akademikerquote von beinahe 40 Prozent in einem Jahrgang reduzieren. In der DDR lag die Quote bei zehn Prozent. Das war zu wenig. Die Mitte wäre wohl richtig. Sonst haben wir irgendwann viele arbeitslose Akademiker, die monatelang auf einen Handwerker warten müssen.

Bildung ist Ländersache: Muss Sachsen-Anhalt da mehr machen?

Das Land hat das Problem erkannt. Wirtschaftsminister Sven Schulze hat vor zwei Jahren ein gefördertes Schülerpraktikum in Handwerksbetrieben ins Leben gerufen. Das Angebot haben bereits über 2.000 Schüler angenommen, ein Drittel hat danach eine Lehre begonnen. Das ist eine sehr gute Quote. Aber es muss natürlich noch mehr getan werden. Vor allem muss in den Schulen vermittelt werden, dass nicht nur ein Studium der Weg zu einer erfolgreichen Karriere ist. Als Handwerksmeister sind die Verdienstaussichten vielfach sehr attraktiv.

Viele Auszubildende brechen ihre Lehre auch ab. Wie hoch ist die Quote?

Es sind ungefähr 16 Prozent. Das fängt aber schon damit an, dass einige junge Menschen zunächst mehrere Ausbildungsverträge unterschreiben und dann natürlich nur eine Stelle antreten. Das ist aber nicht die Mehrheit. Einige Jugendliche haben auch falsche Vorstellungen von dem Beruf oder merken, dass es nicht die Tätigkeit ist, die sie langfristig ausüben wollen.

Lässt sich die Abbrecherquote verringern?

Wir versuchen das durch Angebote zur Berufsorientierung. Das bereits erwähnte Schülerpraktikum ist ein Teil davon. Unsere Kammer hat auch einen Handwerkerbus mit dem Motto „Handwerk on Tour“, der die Schulen anfährt. Am Ende hängt aber viel von den Schulen und den Lehrern ab. Einige haben Projektwochen, wo Schüler in Betriebe gehen oder Handwerker in die Schulen. So etwas muss verstetigt werden, damit es in der Breite auch wirkt.

Wie gut sind die Firmen in der Werbung von Auszubildenden?

Auch die müssen sich umstellen. Früher mussten die Betriebe nur auf die Bewerber warten, heute ist es umgekehrt. Die Unternehmen müssen auf Messen und Schulen gehen, um auf sich aufmerksam zu machen. Das fällt vielen kleineren Betrieben aber schwer. Aktuell bilden nur etwa zehn Prozent der Handwerksbetriebe noch Nachwuchs aus. Die Bereitschaft ist deutlich höher, doch wenn ein Betrieb zwei Jahre hintereinander nicht den passenden Azubi gefunden hat, dann sinkt auch dort die Motivation zur Ausbildung.

Doch ohne eigene Azubis wird das Fachkräfteproblem noch größer.

Das ist richtig. In einem Teil der Betriebe wird nur noch so lange gearbeitet, bis der Firmenchef in Rente geht. Danach ist Schluss. Wissen und Fertigkeiten gehen danach verloren.