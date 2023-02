Mittelständler in Sachsen-Anhalt installieren auf ihren Fabrikdächern große Solaranlagen für die eigene Versorgung. Warum sich das lohnt.

Halloren, Addinol, Novelis: Immer mehr Firmen in Sachsen-Anhalt nutzen Solarstrom

Der Schmierstoff-Hersteller Addinol in Leuna hat seine neue Halle mit einem Solar-Dach ausgestattet.

Halle/MZ - Wegen der hohen Energiepreise versorgen sich Unternehmen in Sachsen-Anhalt zunehmend mit eigenen Ökostrom-Anlagen. Das Schokoladen-Unternehmen Halloren aus Halle hat zum Jahresanfang eine größere Solaranlage in Betrieb genommen. „Wir haben alle Dächer der Produktions- und Verwaltungsgebäude mit Photovoltaik-Modulen belegt“, sagte Firmenchef Darren Ehlert der MZ. Die Anlage werde künftig etwa ein Viertel des Jahresverbrauchs decken. Der gesamte Sonnenstrom werde für die Produktion genutzt. „Wir hätten noch mehr installiert, wenn der Platz da wäre“, so Ehlert.