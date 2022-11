Finanzen Halle ist Pleite-Hochburg: Warum viele Sachsen-Anhalter überschuldet sind

In keiner anderen ostdeutschen Stadt sind so viele Menschen in den Miesen wie in Halle. Warum das so ist, und wie die Entwicklung in Sachsen-Anhalt ausfällt. Zehn wichtige Fragen und Antworten.