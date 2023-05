Der Leipziger Gaskonzern will sich unabhängiger von fossilen Energieträgern machen. Vor allem aus Norwegen soll grüner und blauer Wasserstoff kommen. So groß sind die Mengen.

Grüne Energie aus Norwegen: Leipziger Gaskonzern VNG will Ammoniak per Schiff beziehen

Leipzig/MZ - Der Leipziger Gaskonzern VNG geht einen weiteren Schritt, um sich von fossilen Energien unabhängiger zu machen. Das Unternehmen will vom norwegischen Energieunternehmen Aker Horizons große Mengen an grünem Ammoniak importieren. Der VNG-Vorstandsvorsitzende Ulf Heitmüller unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung – ein erster Schritt zu einem Liefervertrag, teilte VNG am Dienstag mit.