Großeinsatz gegen Schwarzarbeit: Zoll kontrolliert Europas größtes Batteriewerk am Erfurter Kreuz

Mit einem Großaufgebot durchsuchen Beamte von Zoll und Polizei seit dem Vormittag das Gelände des Batteriezellenherstellers CATL in Thüringen. Dabei werden unter anderem Arbeitsbedingungen und Pässe der Mitarbeiter kontrolliert. Welche Details zu dem Einsatz bislang bekannt sind.

Auf dem Gelände des Batterieherstellers CATL in Thüringen führen Polizei und Zoll Kontrollen gegen Schwarzarbeit durch.

Arnstadt/MZ - Zoll und Polizei führen seit dem Vormittag einen Großeinsatz auf dem Gelände von Europas größtem Batteriewerk am Erfurter Kreuz in Thüringen durch. Nach Angaben des Hauptzollamtes Erfurt kontrollieren die Beamten die Mitarbeiter auf der dortigen Baustelle sowie in der Fabrik des Batteriezellenherstellers CATL.