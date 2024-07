Sachsen-Anhalt will beim Glasfaserausbau vorankommen. In den kommenden Jahren sollen alle Haushalte angeschlossen werden können. Das führt zu teils aggressiver Werbung. Die Beschwerden bei der Verbraucherzentrale häufen sich.

Die Verbraucherschützer in Sachsen-Anhalt registrieren Beschwerden wegen des Glasfaserausbaus im Land.

Magdeburg. - Bei der Verbraucherzentrale gibt es derzeit viele Beschwerden wegen des Glasfaserausbaus. In diesem Jahr seien bereits 28 Beschwerden und entsprechende Hinweise bearbeitet worden, teilte die Verbraucherzentrale auf Anfrage mit. Dies sei aber nur die Spitze des Eisbergs.

Schwerpunkt sei zunächst die Werbung für Glasfaserangebote gewesen. Diese sei nach dem Empfinden der Verbraucher zum Teil recht aggressiv gewesen. Unter anderem habe es wiederholt aufdringliche Vertreterbesuche eines Telekommunikationsanbieters gegeben.

Viel Werbung für Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt

Später seien dann auch Probleme im Zusammenhang mit erfolgten Vertragsabschlüssen hinzugekommen. Das aktuell größte Problem seien Verzögerungen beim Ausbau, die Einhaltung vereinbarter Lieferfristen, erfolglose Fristsetzungen oder dass Kündigungen oder Widerrufe teilweise ignoriert würden.

Lesen Sie auch: Das Glasfaser-ABC: Alles zum Internetanschluss der Zukunft

In Sachsen-Anhalt wird derzeit in vielen Orten für den Glasfaserausbau geworben. Nach den Plänen von Infrastrukturministerium Lydia Hüskens (FDP) sollen bis 2030 alle Haushalte und Unternehmen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Das Ministerium hatte dazu im Frühjahr eine großangelegte Werbekampagne gestartet.

Sachsen-Anhalt ist bei Glasfaser nur Schlusslicht

Nach Angaben des Breitbandatlas Deutschland ist aktuell in Sachsen-Anhalt ein schneller Glasfaseranschluss nur in jedem zweiten Haushalt verfügbar. Bundesweit liegt der Schnitt bei 74 Prozent. Sachsen-Anhalt liegt bei der Verfügbarkeit von Glasfaser damit bundesweit zusammen mit Thüringen auf dem letzten Platz.