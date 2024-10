Beim sächsischen Spülmittelhersteller Fit stehen die Zeichen auf Veränderung. Inhaber Wolfgang Groß denkt mit 72 Jahren an den Ruhestand. Derzeit sucht das Unternehmen nach Optionen.

Hirschfelde. - Beim Spülmittelhersteller Fit aus dem sächsischen Hirschfelde steht möglicherweise ein Eigentümerwechsel an. „Wir befinden uns derzeit in einer Phase der sorgfältigen Prüfung verschiedener Zukunftsoptionen für das Unternehmen. Gespräche mit potenziellen Interessenten sind im Gange, jedoch sind bislang keine konkreten Entscheidungen getroffen worden“, teilte das Unternehmen mit.

Wolfgang Groß, Gründer und Geschäftsführer von Fit, äußert sich persönlich zu den Überlegungen: „Immerhin bin ich nahezu 73 Jahre alt und muss nun die besten Optionen für die Zukunft unseres Unternehmens prüfen. Es ist für mich an der Zeit, das Thema Zukunft der Fit GmbH langfristig auf ein sicheres Fundament zu stellen.“

Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter. (Archivbild) Sebastian Kahnert/dpa

In diesem Prozess erhält Groß die Unterstützung des Unternehmensbeirats, der ihn mit professioneller Beratung begleitet, hieß es. „Es ist uns äußerst wichtig, einen zuverlässigen Käufer zu finden, der die Unternehmenskultur bewahrt und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichert.“

Erweiterung der Produktion

Trotz dieser Überlegungen setzt Fit weiter auf Wachstum. Erst kürzlich wurde eine Investition von 25 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktion angekündigt: „In den letzten Jahren haben wir über 200 Millionen Euro in den Aufbau eines der modernsten Produktionsstandorte in Europa investiert.“

Lesen Sie auch: Fit investiert in Erweiterung der Produktion

Fit ist weit mehr als nur der Hersteller des bekannten Handspülmittels, das schon zu DDR-Zeiten Kultstatus genoss. Das Unternehmen produziert zudem Spülmittel für Geschirrspülmaschinen, Haushaltsreiniger, Waschmittel, Weichspüler und auch Kosmetikprodukte. Mit mehr als 250 Mitarbeitern erzielte Fit 2023 einen Umsatz von 363 Millionen Euro.