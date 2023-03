Halle/MZ - Die Unternehmen in Sachsen-Anhalt halten sich aktuell mit Neueinstellungen zurück. „Auf dem Arbeitsmarkt hat die Frühjahrsbelebung recht zögerlich begonnen“, sagte der Chef der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens, am Freitag. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit um diese Jahreszeit sei in den vergangenen Jahren größer gewesen. Nach Behrens’ Einschätzung kann das einerseits an der kühlen Witterung im März gelegen haben, die vor allem Bautätigkeit einschränkt, „andererseits sind Arbeitgeber aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen vorsichtig bei Neueinstellungen“. Der hohe Inflationsdruck bleibe bestehen und die globale Konjunkturdynamik sei verhalten.

