Magdeburg - Die Beschäftigten des Magdeburger Traditionsunternehmens FAM hatten in den vergangenen Monaten viel durchmachen müssen: Stellenabbau, drohende Insolvenz, neuer Eigentümer. Jetzt geht es aber wieder aufwärts für den Maschinen- und Anlagenbauer aus Sudenburg.

In den zurückliegenden Monaten nach dem Verkauf an die Beumer-Gruppe (Nordrhein-Westfalen) gab es wichtige Bestellungen für Bandanlagen, Tagebaugeräte sowie Lagerplatzmaschinen in Südosteuropa, Nordamerika, Südamerika und Indien.

FAM profitiert von der Nachfrage nach E-Autos

FAM kommt dabei unter anderem die steigende Nachfrage nach Elektroautos zugute, denn auch die Kupferproduktion gewinnt dadurch an Bedeutung. Beim Bau eines E-Autos wird etwa viermal so viel Kupfer benötigt, als bei einem Verbrenner. Weltweit wird die Nachfrage an Kupfer um jährlich 3,6 Prozent wachsen, so die Prognosen von Branchenexperten.

FAM hat einen großen Schiffsbelader im südamerikanischen Peru für Kupfererz gebaut. Mit der Anlage können 1320 Tonnen Kupferkonzentrat pro Stunde umgeschlagen werden. Über die vom Festland kommende Bandanlage des Hafenterminals wird das Schüttgut dem Fördersystem des Schiffsbeladers übergeben und mit dem Gurtförderer des Auslegers die Schiffe beladen. Der FAM-Schiffsbelader sei so konstruiert, dass das Ladegut ohne Umweltemissionen auf das Schiff gelangt, so ein FAM-Sprecher.

Auch in Nigeria in Afrika ist FAM aktiv und liefert Hafenausrüstungen nach Onne, einem Vorort von Port Harcourt. Onne hat einen Freihafen für die Düngemittelindustrie. Er ist der erste privat betriebene Hafen in Nigeria. Mit Hilfe von FAM will man das maritime Logistikzentrum für nachhaltige Hafendienste in Afrika werden.

Rohstoffe sind die unverzichtbare Grundlage für alle Infrastrukturen weltweit. FAM-Geschäftsführer Torsten Gerlach, der seit Jahren in der Branche tätig ist, nimmt positive Rückmeldungen der Kunden auf die neu aufgestellte FAM verstärkt wahr. Das Unternehmen hatte angekündigt, sich künftig vor allem auf den Bau von Maschinen und Anlagen zum Abbau von Kupfer- und Eisenerz sowie für die Zementindustrie, Baustoffindustrie, Chemie- und Düngemittelindustrie zu konzentrieren - offenbar mit Erfolg.

Weltweit beschäftigt FAM derzeit mehr als 700 Mitarbeiter, fast 400 davon in Magdeburg und der Lausitz.

Neuer Firmenname: FAM Minerals & Mining

Eine weitere wichtige Änderung seit der Übernahme durch Beumer hat es noch gegeben: Das Magdeburger Unternehmen wurde umbenannt und trägt jetzt die Firmenbezeichnung FAM Minerals & Mining.