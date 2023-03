Halle (Saale)/MZ - Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins weiter an. Es wird erwartet, dass er am Donnerstag von drei auf 3,5 Prozent steigt. Auch die Zinsen auf Fest- und Tagesgeld sind inzwischen so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. „Doch an den Kunden von Sparkassen und Volksbanken geht das vorbei – auch in Sachsen-Anhalt“, sagt Horst Biallo, der das gleichnamige Finanzvergleichsportal betreibt.

