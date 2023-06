Der Outdoor-Hersteller Vaude will seine Textilien möglichst ohne fossile Rohstoffe herstellen. Wie das Erdöl im Polyester ersetzt wird.

Das Polyester in Fleecejacken besteht zum Teil aus Erdölprodukten. Diese sollen nun durch Holz ersetzt werden.

Leuna/MZ - Ende des Jahres will der finnische Konzern UPM seine neue Bio-Raffinerie im Chemiepark Leuna (Saalekreis) in Betrieb nehmen. In den vergangenen Monaten sammelte das Unternehmen fleißig Aufträge, um das 750 Millionen Euro teure Werk auszulasten. Ein neuer, interessanter Kunde ist der Outdoor-Bekleidungshersteller

Vaude aus Tettnang (Baden-Württemberg). Wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten, wird Vaude künftig die erste Fleecejacke aus holzbasiertem Polyester herstellen.