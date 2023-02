Haushalte in Sachsen-Anhalt profitieren im Bundesvergleich besonders stark von der staatlichen Gaspreisbremse. Doch warum sind hiesige Versorger so viel teurer?

Halle/MZ - Am 1. März tritt die Strom- und Gaspreisbremse in Kraft: Verbraucher in Sachsen-Anhalt profitieren davon im Bundesvergleich besonders stark. Laut Vergleichsportal Verivox entlastet die Gaspreisbremse einen hiesigen Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Schnitt um 947 Euro im Jahr. Nur in Berlin sind es mit 1.230 Euro mehr.