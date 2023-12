Magdeburg - Der Handel in Sachsen-Anhalt hofft auch kurz vor Weihnachten noch auf zahlreiche Last-Minute-Einkäufer. „Bis vor einer Woche war noch sehr viel Luft nach oben. Wir setzten stark darauf, dass in den Tagen vor Weihnachten noch was gelaufen ist“, sagte der Landesgeschäftsführer des Handelsverbands Sachsen-Anhalt, Knut Bernsen, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

Händler in Sachsen-Anhalt hoffen auf Zeit nach Weihnachten

Ebenso wichtig wie die Tage vor Weihnachten seien für den Einzelhandel auch die Tage zwischen den Jahren, betonte Bernsen. Denn dann würden beispielsweise Geld- und Gutscheingeschenke gerne eingelöst.

Schon zu Beginn der Weihnachtszeit hatte der Handel in Sachsen-Anhalt eher verhalten auf die anstehenden Wochen geblickt. Erwartet wurde zwar „ein nominales Plus, aber ein reales Minus“, sagte Bernsen Ende November. Bundesweit hatte der Handelsverband damals ebenfalls ein reales Umsatzminus für die letzten beiden Monate des Jahres prognostiziert.

Sachsen-Anhalter vor Weihnachten nicht so kauffreudig wie erhofft

Vor allem im Lebensmittelbereich sei kurz vor Heiligabend noch einmal mit starken Umsätzen zu rechnen, sagte Bernsen. Hinzu kämen auf den letzten Drücker gekaufte Weihnachtsgeschenke. Insgesamt seien die Menschen jedoch weniger kauffreudig, so Bernsen.

„Es herrscht Unsicherheit durch die Haushaltsdebatte, die Energiepreise spielen eine Rolle und auch ganz grundsätzlich ist eine politische Unsicherheit wahrzunehmen.“ Hinzu komme das schlechte Wetter der vergangenen Tage. „Kalt und Sonne wäre schöner gewesen.“