Eine 33-jährige Wittenbergerin führt die Lieken-Großbäckerei in der Energiekrise erfolgreich

Wittenberg/MZ - Über ein Förderband laufen Toastbrote in der „Wittenberger Bäckerei“ in die Verpackungsmaschine. Im Sekundentakt werden sie in Beutel eingeschweißt. Der Prozess wird von Mitarbeitern in blauen Ganzkörper-Schutzanzügen überwacht und gesteuert, der große Raum mitten in der Werkhalle ist verglast. So erinnert die Produktion eher an eine Arzneimittel- oder Chip-Herstellung als an eine Großbäckerei. „Wir nennen es auch unseren Reinraum“, sagt Werkchefin Jennifer Staats. Mehrere Luftfilter würden für eine keimreduzierte Luft sorgen. Dadurch werde die Haltbarkeit der Brote deutlich erhöht.

