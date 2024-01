Vor allem bei Edeka und Rewe gibt es in Sachsen-Anhalt immer häufiger Selbstbedienungskassen und Einkaufswagen mit Scanner. Was sind die Vorteile für den Kunden?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Ob in Supermärkten oder Drogerien: Bei immer mehr Händlern in Sachsen-Anhalt werden Kunden Selbstbedienungskassen (SB-Kassen) oder digitale Einkaufswagen angeboten, die den Einkauf zeitlich verkürzen und erleichtern sollen. „Die Systeme werden bei uns von den Kunden gut angenommen“, sagt Christoph Lauterbach, Marktleiter des halleschen Edeka-Centers in der Hermesstraße. Rund ein Fünftel der Kunden in seinem Markt würde bereits Einkaufswagen mit eingebauten Scannern nutzen. Der Markt war bei der Einführung 2020 einer der Vorreiter in Deutschland.