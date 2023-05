Wittenberg/MZ - Deutschlands größter Düngemittel-Hersteller, SKW Piesteritz aus Wittenberg, will den Rohstoff Erdgas durch erneuerbare Energie ersetzen. Dafür will das Unternehmen mit dem neuen Großforschungszentrum Center for the Transformation of Chemistry (CTC) kooperieren, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an.

