Luftfahrt Drohne weicht Hubschrauber aus: Am Airport Cochstedt findet die Zukunft der Logistik statt

Tests am Drohnenzentrum in Cochstedt: Die Volo-Drone gerät in eine Konfliktsituation mit einem Rettungshubschrauber. Ab 2024 soll das Fluggerät im Einsatz sein.