In der Industrie senken viele Firmen die Preise. In Supermärkten werden zuerst Milchprodukte billiger. Warum das alte Niveau aber nicht wieder erreicht wird.

Halle/MZ - An den Tankstellen purzeln seit Monaten die Preise: Kosteten Benzin und Diesel vor einem Jahr mehr als zwei Euro je Liter, sind es nun beim Diesel etwa 1,60 Euro. Auch in den Supermärkten gibt es erste deutliche Preissenkungen. Die 250-Gramm-Packung Butter kostete im Discounter im vergangenen Jahr in der Spitze 2,59 Euro, aktuell sind es 1,59 Euro. „Auch bei der Milch wird es Preisrückgänge geben“, kündigt Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbandes an. Die Preise würden bis zum Sommer um zehn Cent auf unter einen Euro je Liter H-Milch fallen.