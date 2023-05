In den vergangenen Wochen hatten die Mitarbeiter am DHL-Luftfrachtdrehkreuz mehrmals gestreikt. Nun gibt es eine deutliche Lohnerhöhung und einen Inflationsausgleich.

DHL-Luftfrachtdrehkreuz am Airport Leipzig/Halle: 14,5 Prozent mehr Lohn für 6.000 Beschäftigte

Am DHL-Hub am Flughafen Leipzig/Halle werden jede Nacht Pakete aus aller Welt umgeschlagen.

Halle/MZ - Die rund 6.000 Mitarbeiter am DHL-Luftfrachtdrehkreuz (DHL-Hub) am Flughafen Leipzig/Halle bekommen eine kräftige Lohnerhöhung. Die Tarifentgelte werden zum 1. September 2023 und zum 1. September 2024 in gleichen Schritten um insgesamt 14,5 Prozent steigen. Darauf haben sich die DHL Hub Leipzig GmbH und die Gewerkschaft Verdi geeinigt.