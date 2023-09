Brief an Kanzler Scholz: Haseloff kritisiert russische Dünger-Importe

Wittenberg/MZ - Wegen hoher Gasumlagen und russischer Düngemittel-Importe hat das große Chemie-Unternehmen SKW Piesteritz aus Wittenberg am Dienstag vor Produktionsverlagerungen ins Ausland gewarnt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) reagiert darauf umgehend. Der Regierungschef hat einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschrieben, in dem er seiner Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland Ausdruck verleiht.