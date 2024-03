Trotz Sanktionen fährt eine Luxuskarosse eines mitteldeutschen Händlers nun in Russland. Es gibt verdächtige Exportsteigerungen von Firmen aus Sachsen-Anhalt in die Nachbarstaaten.

Halle/MZ. - Auf den Straßen Russlands fahren weiter neueste deutsche Luxus-Karossen, obwohl diese auf den Sanktionslisten stehen. Wie das möglich ist, hat nun ein Autohändler aus der Region Halle erfahren. „Ich habe einen BMW X5, den wir selbst als Firmenwagen hatten, über einen anderen Händler in Deutschland nach Georgien verkauft“, sagt der Unternehmer, der namentlich nicht genannt werden möchte, der MZ. Laut Zollpapieren, die er einsehen konnte, sollte das Fahrzeug die EU über Bulgarien verlassen und dann über die Türkei nach Georgien geliefert werden. Doch dort ist es nie gelandet. „Das Fahrzeug ging gleich über Polen nach Weißrussland und weiter nach Russland“, berichtet er. Dort fuhr der BMW zuletzt im Raum Moskau. Nachweisen kann der Unternehmer das über das eingebaute Ortungssystem im SUV, das der Käufer nicht deaktiviert hat.

Umfangreiche Liefersperren nach Russland

Der Händler, der selbst Baumaschinen und Nutzfahrzeuge innerhalb und außerhalb der EU verkauft, sieht das als Beleg, wie Russland-Sanktionen im großen Stil umgangen werden. Er selbst verkauft auch Fahrzeuge in Nachbarländer Russlands. „Die Exporte nehmen deutlich zu“, so der Firmenchef.

Das sieht auch Christian von Soest, Sanktionsexperte beim Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, ähnlich: „Ein beträchtlicher Teil der Exporte in Staaten Zentralasiens geht mittlerweile direkt nach Russland weiter.“ Die Steigerungsraten ließen sich nicht mit dem Bedarf in den jeweiligen Ländern erklären.

Die Exporte aus Sachsen-Anhalt nach Russland sinken, die Ausfuhren in russische Nachbarstaaten steigen. Bildgrafik: Statistisches Landesamt/BMW/Kroschel

Auch Firmen aus Sachsen-Anhalt haben die Exporte in diese Länder deutlich erhöht. Laut Statistischem Landesamt verdoppelten sich in den vergangenen beiden Jahren die Exporte nach Kasachstan auf 38,5 Millionen Euro im Jahr 2023. Nach Georgien gab es einen Sprung um 111 Prozent auf zuletzt sechs Millionen Euro im Jahr. Bei kleinen Staaten wie Kirgistan und Turkmenistan liegen die Steigerungsraten noch höher. Geliefert werden unter anderem mess-, steuerungs- und regelungstechnische Erzeugnisse oder Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen. Die Ausfuhren direkt nach Russland haben sich dagegen mehr als halbiert und lagen 2023 bei 149,4 Millionen Euro. Die Entwicklung deckt sich mit dem bundesweiten Trend.

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat die EU ihre Sanktionen gegenüber Russland mehrmals verschärft. Militärische Produkte dürfen nicht mehr geliefert werden. Ausfuhrverbote gibt es aber auch für Produkte, die militärisch genutzt werden können, wie etwa Mikrochips. Vor allem diese Halbleiter benötigt Russland für die Rüstungsindustrie. Auch Ersatzteile für Öl- und Gasindustrie sowie Luxus-Autos, die mehr als 50.000 Euro kosten, oder Lkw dürfen nicht mehr geliefert werden. Lebensmittel und pharmazeutische Produkte dürfen dagegen weiter exportiert werden. Viele deutsche Konzerne haben auch ihre Produktion in Russland aufgegeben. So hat VW die Fertigung an den Standorten Kaluga und Nischni Nowgorod eingestellt und Exporte gestoppt. Das gilt auch für BMW und Mercedes.

Neue EU-Sanktionsrichtlinie verlangt Kontrollpflicht von Firmen

Doch wie gut werden die Sanktionen kontrolliert? Das Hauptzollamt Magdeburg teilte auf MZ-Anfrage mit: „Der Zoll überwacht den grenzüberschreitenden Warenverkehr risikoorientiert.“ Dabei werden gezielt Firmen geprüft, bei denen Analysen eine höhere Wahrscheinlichkeit von Verstößen vermuten. Laut Zoll geht der Zollfahndungsdienst bei Anhaltspunkten in allen Einzelfällen den möglichen Sanktionsverstößen nach.

Nach Ansicht des hiesigen Fahrzeughändlers sind die deutschen Behörden jedoch machtlos: „Wenn die Ausfuhrpapiere in die Türkei in Ordnung sind, wer will dann kontrollieren, was mit den Waren dort passiert?“ Auch Sanktionsexperte von Soest geht davon aus, dass russische Unternehmen am Ende fast jedes Produkt auf Umwegen besorgen können. „Die Sanktionen zeigen dennoch Wirkung, da die Einfuhren von Technologieprodukten erschwert und teuer gemacht werden“, so von Soest.

Zudem verweist der Experte auf eine neue, erst Ende Februar erlassene EU-Sanktionsrichtlinie, in der erstmals eine sogenannte Endverbleibsklausel gegen Russland eingeführt wurde. Das heißt, Firmen müssen prüfen, wo ihre Produkte tatsächlich landen und sicherstellen, dass diese nicht nach Russland weitergeleitet werden. Rüstungshersteller mussten schon in der Vergangenheit solche Nachweise erbringen. „Nehmen Kundenanfragen aus einem russischen Nachbarstaat deutlich zu, müssen die Firmen misstrauisch werden, dass Sanktionen möglicherweise umgangen werden“, so von Soest.