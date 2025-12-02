weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Freizeitpark: Belantis in Leipzig soll Asterix-Park werden - Erste neue Attraktion schon 2026

Freizeitpark Belantis in Leipzig soll Asterix-Park werden - Erste neue Attraktion schon 2026

Der neue französische Eigentümer plant eine Umgestaltung des Freizeitparks Belantis. In Deutschland soll bis 2030 schrittweise der erste Asterix-Park entstehen.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 02.12.2025, 10:17
Das franzäische Unternehmen betriebt bereits einen großen Asterix-Park bei Paris.
Leipzig/MZ. - Der neue französische Eigentümer von Belantis will den Leipziger Freizeitpark komplett umgestalten. „Belantis soll der erste Asterix-Park außerhalb Frankreichs werden“, teilte das Unternehmen Compagnie des Alpes bei der Vorstellung seiner Geschäftszahlen für 2024/25 mit. Asterix ist eine der weltweit erfolgreichsten Comicserien.