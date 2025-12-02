Der neue französische Eigentümer plant eine Umgestaltung des Freizeitparks Belantis. In Deutschland soll bis 2030 schrittweise der erste Asterix-Park entstehen.

Belantis in Leipzig soll Asterix-Park werden - Erste neue Attraktion schon 2026

Das franzäische Unternehmen betriebt bereits einen großen Asterix-Park bei Paris.

Leipzig/MZ. - Der neue französische Eigentümer von Belantis will den Leipziger Freizeitpark komplett umgestalten. „Belantis soll der erste Asterix-Park außerhalb Frankreichs werden“, teilte das Unternehmen Compagnie des Alpes bei der Vorstellung seiner Geschäftszahlen für 2024/25 mit. Asterix ist eine der weltweit erfolgreichsten Comicserien.