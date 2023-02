Hohe Energiekosten BASF legt Chemiefabriken still: Ist Produktion auch in Mitteldeutschland gefärdet?

BASF baut am Konzernsitz in Ludwigshafen allein in der Produktion 700 Stellen ab. In Sachsen-Anhalt haben Firmen noch keine Anlagen stillgelegt – es wird aber geprüft.