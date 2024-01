Bahnprotest in Deutschland Warum am Mittwoch auch in Sachsen-Anhalt alle Güterzüge laut werden - Wird Verkehr behindert?

Am Mittwoch, 17. Januar, wird es zwischen 11.55 und 12 Uhr laut in Deutschland - auch in Sachsen-Anhalt. Denn der Verein "Die Güterbahnen/Netzwerk Europäischer Eisenbahnen" ruft zum Protest auf. Worum es konkret geht.