Die Zahl der handwerklichen Betriebe ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel gesunken. Warum der Wettbewerb mit Angeboten im Discounter schärfer wird.

Bäcker in Sachsen-Anhalt in der Preisfalle: Warum Kunden zu Discountern abwandern

Die Bäckerei Morgenstern aus Helbra musste in diesem Jahr Insolvenz anmelden.

Halle/MZ. - Frank Hoffmann hat den Kampf aufgegeben: Der 59-Jährige war 38 Jahre lang Bäckermeister. Doch nun hat er seinen Betrieb in Elbingerode (Harz) aufgegeben. Es fühle sich wie ein „schwerer Trauerfall“ an, sagt er. Doch sein Betrieb befand sich in einem Teufelskreis. Wegen steigender Kosten erhöhte er die Preise, woraufhin die Kunden ausblieben. Hoffmann versuchte, Verluste durch noch mehr Arbeit auszugleichen, bis sein Körper streikte.