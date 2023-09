Die wirtschaftliche Schwäche macht sich bemerkbar: In Sachsen-Anhalt sinkt die Zahl der Beschäftigten. Was Experten für die kommenden Monate erwarten.

Halle/MZ - Ob Corona-Pandemie oder Energiepreis-Schock, der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen Jahren als äußerst robust erwiesen – auch dank staatlicher Hilfen wie dem Kurzarbeitergeld. Viele Firmen halten bei einer schlechten wirtschaftlichen Lage an ihren Fachkräften fest. Vor allem hilft jedoch die Demografie kräftig: Es gehen mehr ältere Menschen in Rente, als jüngere ins Berufsleben starten. Das nimmt Druck aus dem Arbeitsmarkt.