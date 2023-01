Apple-Händler in Halle akzeptiert kein Bargeld mehr zum Bezahlen - Darf der das?

Der Apple-Händler Gravis akzeptiert in seinen Geschäften kein Bargeld mehr. So soll bezahlen einfacher und sicherer gemacht werden.

Halle/MZ - Als einer der ersten großen Händler in Deutschland nimmt der Apple-Produkt-Verkäufer Gravis von den Kunden kein Bargeld mehr an. „Als größte autorisierte Apple-Handelskette ist es unser Anspruch, unseren Kunden ein reibungsloses, modernes Einkaufserlebnis zu bieten, das sie mit einem unkomplizierten und sicheren Bezahlvorgang abschließen“, teilte das Unternehmen am Montag mit. Konkrete Gründe, warum Bargeld nicht mehr akzeptiert wird, werden nicht genannt.