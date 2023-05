Deutsche Aircraft baut für 100 Millionen Euro ein Montagewerk am Flughafen Leipzig/Halle.

Schkeuditz/MZ - Am Flughafen Leipzig/Halle gibt es einen regelrechten Bauboom: Der Airport und umliegende Gemeinden haben viele neue Gewerbegebiete in den vergangenen Jahren errichtet. Bisher siedeln sich aber vor allem Logistiker an, die den Flughafen als Umschlagplatz nutzen. Mit dem Flugzeugbauer Deutsche Aircraft kommt nun auch ein Industrieunternehmen aus der Luftfahrtbranche. Die euphorischen Worte „total froh, glücklich und stolz“ von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sind nachvollziehbar.