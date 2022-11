Angler und Umweltschützer reichen Klage ein: Sodawerk Staßfurt versalzt die Bode zu stark

Ein Mitarbeiter des Sodawerks in Staßfurt steht im Nasssalzlager vor produziertem Salz. Die Firma zählt zu den führenden Herstellern von Siedesalz. Es handelt sich dabei um Speisesalz in seiner reinsten Form. Die Abwässer aus der Produktion werden in die Bode geleitet.

Stassfurt/MZ - Der Umweltverband BUND und der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt wollen mit einer Klage die Einleitung von salzhaltigem Abwasser aus dem Sodawerk Staßfurt in die Bode verhindern. „Die Bode unterhalb Staßfurts ist ein hoch belasteter Fluss“, betont Anja van der Molen-Stolze, die Geschäftsführerin des Landesanglerverbandes, am Montag in einer Mitteilung. Die beiden Verbände klagen konkret gegen eine Einleiterlaubnis und eine sogenannte artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, die das Landesverwaltungsamt in Halle zuletzt erteilt hat. Damit soll der jahrelange Streit um die Wasserqualität in der Bode nun juristisch geklärt werden.