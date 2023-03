Nahe Berlin schließt der US-Konzern erstmals ein Logistik-Zentrum in Deutschland. 600 Mitarbeiter sind betroffen. Erstmals sinken auch die Umsätze. Was bedeutet das?

Amazon schließt erstmals Logistik-Lager in Deutschland - Ist die Expansion vorbei?

Halle/MZ - Die Entwicklung des Online-Händlers Amazon in den zurückliegenden Jahren lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Wachstum. Fast jedes Jahr wurden ein oder zwei neue Logistikzentren in Deutschland eröffnet, um die steigende Nachfrage zu bewältigen. Doch dieses Wachstum ist nun – zumindest aktuell – gestoppt. Erstmals wird Amazon in Deutschland einen großen Standort schließen.