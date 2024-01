Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Die Agrardiesel-Förderung sei nur ein kleiner Teil der staatlichen Beihilfen, welche die Landwirte in Deutschland insgesamt erhalten, sagt der Agrarwissenschaftler Alfons Balmann. MZ-Redakteur Steffen Höhne sprach mit dem Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle darüber, wie hart der Wegfall die landwirtschaftlichen Betriebe trifft und warum der Protest dagegen so groß ist.