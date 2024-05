In Sachsen-Anhalt werben inzwischen hunderte Unternehmen in ihren Stellenanzeigen mit einer Willkommensprämie. Welche Erfahrungen die Firmen damit gemacht haben.

Halle/MZ. - Ob Kfz-Monteur, Anlagenfahrer oder Pflegekraft: Firmen in Sachsen-Anhalt locken neue Mitarbeiter immer häufiger mit einem Antrittsbonus. Zumeist liegen die einmaligen Zahlungen zwischen 1.000 und 5.000 Euro. „Allein im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Stellenangebote mit einem sogenannten Willkommensbonus um 30 Prozent erhöht. Unternehmen setzen in Zeiten des Fachkräftemangels vermehrt auf diesen Benefit“, sagt Jürgen Grenz, Chef der Berliner Personalmarktforschung Index, die für Personaldienstleister, Verlage oder Jobbörsen Vertriebsdaten zu Stellenanzeigen erhebt.

Zuwachs von 30 Prozent bei Stellenanzeigen im Vorjahr

Für die MZ hat Index exklusiv eine Auswertung von Stellenanzeigen in 200 Printmedien, 305 Online-Medien wie Jobbörsen und dem Portal der Agentur für Arbeit vorgenommen. Demnach boten im vergangenen Jahr 348 Firmen in Sachsen-Anhalt 2.823 Stellen mit einer Antrittsprämie an. Im Jahr 2022 waren es erst 238 Firmen mit 2.168 Stellen. In der Corona-Pandemie gab es solche Angebote seltener. Vor allem in Stellenangeboten für technischen Berufe, für Gesundheits- und Pflegepersonal sowie Bauarbeiter und Handwerker wird damit geworben.

Die Zahl der Jobangebote mit Antrittsbonus nimmt in Sachsen-Anhalt deutlich zu. Grafik: Büttner

Der Papier-Hersteller Progroup hat derzeit eine Stelle für einen Anlagenführer mit einer Anwerbeprämie von 5.000 Euro für das Werk in Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ausgeschrieben. Seit Mai 2023 wirbt das Unternehmen nach eigenen Angaben mit diesem Instrument. „Der Grund war, einen zusätzlichen Anreiz für Bewerbungen zu generieren, weil wir in ganz bestimmten Bereichen immer wieder Vakanzen hatten“, sagt Firmensprecher Bernhard Schenk. Die Progroup konnte dadurch die Zahl der Bewerbungen steigern. „Wir haben eine größere Auswahl an Kandidaten für die relevanten Stellen, auch an qualitativ hochwertigen Bewerbungen“, so Schenk.

Mitarbeiter wandern zu BMW und Porsche ab

Auch kleinere Firmen setzen auf den Bonus. Die Kfz-Werkstatt Automobile Zeitz (Burgenlandkreis) sucht einen Kraftfahrzeugtechnikmeister. Es werden unter anderem eine Vier-Tage-Woche und ein Antrittsgeld von 3.000 Euro geboten. „Es ist die erste Anzeige von uns mit einer Willkommensprämie“, sagt Geschäftsführerin Nicole Friedrich. „Wir kommen mit den Reparaturen kaum nach, weil wir keine ausgebildeten Mitarbeiter finden“, sagt sie. Einen Bonus von 3.000 Euro zahlt auch das Autohaus Brüggemann in Bitterfeld-Wolfen für einen Kfz-Mechatroniker. Die Standortleitung erklärt, dass man sich im Wettbewerb um neue Mitarbeiter mit den Autofabriken von BMW und Porsche in Leipzig befinde. Diese würden Kfz-Fachleute wie ein Staubsauger anziehen.

Index-Chef Grenz weist darauf hin, dass der Willkommensbonus trotz der Steigerungsraten noch kein Massenphänomen ist. Das sieht auch Personalberaterin Katarina Borchert aus Halle so. Nach ihren Worten ist die Antrittsprämie aber ein vergleichsweise kostengünstiges Instrument der Anwerbung. „Man muss gegenrechnen, was es das Unternehmen kostet, wenn die Stelle unbesetzt ist oder von einem Zeitarbeiter besetzt wird“, sagt die Geschäftsführende Gesellschafterin der Personalberatung Hyde. Insgesamt stellt Borchert fest, dass angesichts des Fachkräftemangels die Rekrutierung neuer Mitarbeiter mit härteren Bandagen ausgetragen wird. „Noch vor einigen Jahren wurden Mitarbeiter von Kunden oder Zulieferern in der Regel nicht abgeworben, das kommt heute häufig vor“, sagt sie.