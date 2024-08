Automobil-Start-up Norcsi 1.800 Kilometer mit einer Ladung - Firma aus Halle entwickelt E-Auto mit riesiger Reichweite

Der Motorrad-Rennfahrer und Technikfan Udo Reichmann entwickelt mit seinem Team eine Batterie, mit der E-Autos mehr als 1.200 Kilometer fahren sollen. Wie soll das funktionieren? Ein Blick in das Forschungszentrum am Weinbergcampus in Halle.