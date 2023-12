Bürgerinitiative „Pro Südharz - nein zu Windkraftanlagen im Wald“ hat in Stolberg und Breitenstein bereits 1.355 Unterschriften gesammelt.

Ihren lautstarken Protest gegen Windkraftpläne im Wald haben Teilnehmer einer Sternwanderung am Josephskreuz bei Stolberg vorgetragen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stolberg/MZ - Die Teilnehmer kommen aus Mansfeld-Südharz, dem Harzkreis, aus dem Thüringer Nachbarkreis Nordhausen und teils von weiter her: Rund 200 Bürger haben am Mittwoch am Josephskreuz bei Stolberg gegen Pläne protestiert, Windkraftanlagen im Wald zu errichten. Eingeladen hat die kürzlich gegründete Bürgerinitiative. Und es wären sicher noch mehr zur Sternwanderung auf den Auerberg gekommen, wissen die Initiatoren, wenn nicht das seit Weihnachten im westlichen Kreisgebiet herrschende Hochwasser den Einsatz zahlreicher Kräfte gebunden hätte.