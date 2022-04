Wie Kathrin Weiß zur Chefin der Erfurter Buga wurde

Gartenarbeit wurde Kathrin Weiß in die Wiege gelegt. „Mein Vater, der eigentlich Schlosser war, hatte im Nebenerwerb eine kleine Landwirtschaft“, erzählt die 46-Jährige, die in Sangerhausen geboren und im Nachbarort Wallhausen aufgewachsen ist. Rosenkohl ernten und Johannisbeeren zupfen – das sei sie schon in der Kindheit gewohnt gewesen. „Im Garten kenne ich mich also aus.“