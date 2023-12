Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten.

Halle/Magdeburg/MZ. - Trübe. Trübe, kalt und grau, so ist sie, diese Zeit kurz vor Weihnachten, wenn die Dunkelheit über das Land fällt wie ein Trauertuch. Es ist Dezember, der Monat, in dem die Nacht am tiefsten ist. Zur Wintersonnenwende, die am kommenden Freitag ansteht, schrumpelt der Tag zu einem Augenblick von nur noch siebeneinhalb Stunden zusammen. Düsternis bestimmt die übrigen 16,5 schwarzen Stunden, die praktisch noch eine länger sind. Die sogenannte bürgerliche Dämmerung einberechnet, die die gefühlte Tageslänge misst, bleiben kaum mehr sieben Stunden Helligkeit übrig.